Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık diğerleri etkisini bir hafta daha sürdürecek.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bölgemizde halen etkili olan sıcak hava dalgasının, 24.07.2023 Pazartesi gününe kadar etkisini arttırarak sürdüreceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının bölgemizde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde illerimizde beklenen sıcaklıklar, İzmir:37-38, Aydın:42-44, Çanakkale: 34-40, Balıkesir:34-39, Manisa 39-43. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.