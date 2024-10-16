Aydın’ın AB Coğrafi İşaret Tescilli kestanesinde 2024 sezonu ilk mahsulleri, Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik olarak kilosu 500 TL’den satın alındı. Düzenlenen törende ilk alımı yapan Vali Yakup Canbolat, Aydın’da yıllık yaklaşık 22 bin 715 ton kestane üretimi yapıldığını ve Valilik olarak iş yapmak isteyen üretim yapan herkesin yanında olduklarını söyledi.

Aydın’ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve önemli ihracat mahsullerinden olan kestanede bu yıl sezon erken başladı. 2024 yılının ilk kestanesi düzenlenen törenle Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Borsa binasında yapılan törende, Aydın Ticaret Borsası’na sezonun ilk ürününü teslim eden üreticilerin kestanesi Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur tarafından sembolik olarak kilogramı 500 TL’den alındı.

Türkiye’nin dünya kestane üretimi sıralamasında dördüncü sırada yer aldığını hatırlatan Vali Canbolat, “Aydın ilimiz coğrafi konumu tarım, turizm ve sanayi sektöründeki potansiyeli ile Ege Bölgesi ve ülkemizin hızla gelişen illerinden biridir. Büyük Menderes Nehri’nin suladığı bereketli ovalar üzerinde bulunan ilimiz topraklarının çoğunluğunda tarım yapılmaktadır. İlimiz toprak, iklim, topografik yapı ve ekolojik özellikleriyle polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapılabildiği güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyellerden birisi de kestane üreticiliğidir. Kestane, ülke ekonomisine sağladığı istihdam ve oluşturduğu katma değer nedeniyle önemli bir üründür. Aydın ilimiz yaklaşık 22 bin 715 ton kestane üretimi ile ülke birincisidir. İlimizde en çok kestane sırasıyla Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve Çine’de üretilmektedir. Katma değeri yüksek olan kestanede hastalık ve zarlılarla mücadele önemlidir ve bu yönde çalışmalar devam etmektedir. Aydın Valiliği olarak çiftçilerimizin ve iş ve üretim yapmak isteyen herkesin yanındayız” diyerek yeni sezonun ilk kestanesini sembolik olarak 500 TL’den aldı.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur kestane üretiminde Aydın’ın lider olduğunu kaydetti. AB Coğrafi İşaret Tescili’ne sahip Aydın kestanesinin yurt dışı pazarlarında aranan bir ürün olduğunu kaydeden Çondur, “Kestane üretimi zor ve meşakkatli olan bir ürün. Ancak kestane ağaçları da yetiştikten sonra uzun yıllar meyve veren bir ağaç. Türkiye’de kestane üretiminde birinci sıradayız. Aydın Ticaret Borsası olarak çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almalarını önemsiyoruz” dedi.

“Terminatör böcek üretimi konusunda çalışmalar devam ediyor”

Kestane üretiminde uzun yıllardan beri devam eden kestane dal kanseri sorununa kısa zaman önce halk arasında ’katil arı’ diye de bilinen gal arısı sorununun eklendiğini kaydeden Başkan Çondur, “Kestane üretimindeki sorun ve sıkıntıları çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle gal arısı ile ilgili doğal ve biyolojik mücadelemiz devam edecek. Bu konuda terminatör böcek üretiminin yoğunlaştırılması için laboratuvar kurma çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Çin kestanesi ile üreticinin emeğine saygısızlık edilmesine müsaade edilmemeli”

Kestane üretiminde yaşanan sorunlara ilave olarak geçtiğimiz yıllarda Çin’den ihraç edilerek Türk kestanesi gibi piyasaya kestane sürülmesinin ciddi bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirten Borsa Başkanı Çondur, bu yıl benzer bir sorunla karşılaşmak istemediklerini söyledi. Kestanede ithalat sorunu olduğunu belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, “Maalesef geçen yıl Aydın kestanesi ile yarışamayacak Çin kestanesi pazarlarda satıldı. Zabıta vasıtası ile bu ürünler toplatıldı. Bu durumu üreticinin emeğine saygısızlık olarak görüyoruz. Çin dünyanın en büyük kestane üreticisi ancak Aydın kestanesinin kalitesine uyan kestane yok. Aydın kestanesinin korunması adına Çin’den kestane getirilip Aydın kestanesi ile karıştırılmasının önüne geçilmesi lazım. Ayrıca üreticiyi tatmin edecek fiyat da sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.