Aydın’ın önemli ürünlerinden biri olan kestanede 2022-2023 sezonunun ilk mahsulleri Aydın Ticaret Borsası tarafından kilogramı sembolik olarak 250 TL’den satın alındı.

Aydın’ın önemli ürünlerinden biri olan kestanede 2022-2023 sezonunun ilk mahsulleri Aydın Ticaret Borsası tarafından kilogramı sembolik olarak 250 TL’den satın alındı.

Aydın’ın coğrafi işaretli ürünlerinden ve önemli ihracat mahsullerinden olan kestanede sezon hareketliliği başlarken, sezonun ilk kestanesi de düzenlenen törenle Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Borsa binasında yapılan törende, 6 üretici getirdikleri toplam 123 kilogram kestaneyi borsaya teslim etti. Alım törenine katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise Aydın’ın Türkiye’deki kestane üretiminde ilk sırada yer aldığını belirterek, "Aydın tarımsal üretim bakımından oldukça fazla ve farklı ürünler yetiştiren bir il. Bugün de kestane alımı ile ilgili bir programdayız. Kestane üretiminde de Türkiye’de ilk sırada yer alan Aydın ili, 23 bin tonun üzerinde kestane üretimine sahip bir kent. Bunun önemli bir kısmı da ihraç edilebiliyor. Farklı alanlarda kestanenin işlenmesi ve değerlendirilmesi için çeşitli işletmeler de faaliyetlerini sürdürüyor. Üreticilerin emeğinin karşılığını alması bakımından oldukça önemli. Bugün de Ticaret Borsamızın sembolik olarak belirlediği alım fiyatı 250 TL. Emeği geçen bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

“Bu yıl 35 TL üzerinde bir rakam öngörülüyor”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Kestane, Aydın için önemli bir tarım ürünü. Avrupa Birliği Coğrafi İşaretini de aldığımız Aydın Kestanesi, Türkiye kestane üretiminin yaklaşık yüzde 31’ini karşılıyor. Bu ürünün kıymetlenmesi ve katma değer kazanması adına Ticaret Borsa’sı olarak da her türlü çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. Bu hafta Aydın’da ilk Kestane Sempozyumu’nu da gerçekleştireceğiz. Bugün ilk alım için bir araya geldik. Temennimiz, üreticimize, tüccarımıza, ihracatçımıza hayırlı ve bereketli bir yıl olması. 2021-22 yılı sezonunu 29,51 TL olarak kapattık. Bu yıl 35 TL gibi bir rakamın üzerinde fiyatlar öngörülüyor. Tabi bunun için bir şey söylemek henüz erken daha sezon yeni başladı. Kalite olarak ise geçen yılki kaliteye sahibiz. Verim olarak da geçen yılın biraz üzerinde bir verim beklenmekte. Meyve kalitesi olarak hiç bir sorun yaşamıyoruz. İyi bir sezon bekliyoruz” dedi.

“Rekolte iyi, kalite biraz düşük”

Eğrikavak Mahallesi’nden Kestane Üreticisi Davut Bayrak, “Doğduğumdan beri biz kestaneciyiz. Ata mesleğini devam ettiriyoruz. Her şeyimiz kestane ile oluyor. Bu sene rekolte olarak çok yüksek ama yağışlar olmadığı için kalite geçen seneye göre biraz düşük. Şu anda fiyatlar belli değil. Zaten kestaneyi ağaçtan düşürüp çukurlara koyduktan sonra ihracata giriyor. Bu seneyi iyi görmüyoruz açıkçası. Fiyatlar için üreticiler olarak 50-60 TL arası deniyor ama bilmiyoruz. Geçen sene 35-40 TL’ye sattık bu sene ne olur bilmiyoruz. Her sene buraya getiriyoruz. Burada kestanenin tanıtımı da yapılıyor. Üretici olarak bizleri de teşvik ediyorlar. Ben 25 kilo kestane getirdim. İnşallah bu sezon hayırlı olur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sezonun ilk alımı gerçekleştirilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy üreticilerle sohbet ederek gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.