Aydın’ın Koçarlı ve Efeler ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Koçarlı ve Efeler ilçesinde okul servis araçlarında öğrencilerin huzur ve güven içerişinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi. Öğrenci taşımacılığı yapan 15 okul servis aracı, yönetmelik çerçevesinde denetlendi. 15 servis aracı sürücüsüne araç kullanımı konularında ve araçlarda bulunan toplam 105 öğrenciye emniyet kemeri, araçtan inme-binme ve araçta uyulması gereken kurallar hakkında kısa bilgilendirme yapıldı.