Aydın’da gece yarısı başlayan sağanak yağış Söke ilçesine bağlı Bağarası ve çevresinde sele dönüştü. Bölgede bazı köylerde kayıpların olduğu ve bazı evlerin yıkıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan sel felaketinde şu anda Söke’ye bağlı Demirçay Mahallesi’nde 1 kişinin hayatını kaybetti 2 kişi kayıp, Güneyyaka Mahallesi’nde 3 kişinin kayıp, Kisir Mahallesi’nde 1 kişinin kayıp olduğu öğrenildi. Güneyyaka Mahallesi’nde bazı evlerin göçtüğü belirtildi.

Bu arada şiddetli yağışlarda Söke’nin yanı sıra Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde selin etkili olduğu belirtildi.

Aydın ve çevre illerden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği öğrenildi.