Aydın’ın sağlık yapısını güçlendirecek olan Şehir Hastanesi’nde sona yaklaşılırken, hastanelerin başhekimleri ile bir araya gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastaneye taşınma sürecini değerlendirdi.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımında sona gelindi. Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi beklenen hastane ile ilgili bir toplantı düzenleyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastanelerin başhekimleri ve hastane müdürleri ile taşınma sürecini değerlendirdi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü kontrolörlüğünde, yapımı hızla devam eden Aydın Şehir Hastanesi inşaatı tamamlandığında yaklaşık 140 bin metrekare arazi üzerinde 54 bin metrekare oturum alanı, 270 bin metrekare kapalı alan ve 2 bin 269 araçlık otopark alanına sahip olacaktır. İl merkezinde bulunan Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin toplam kapalı alanı yaklaşık 93 bin metrekare olup, Şehir Hastanesi’nde kapalı alanımız yaklaşık 3 kat artarak 270 bin metrekareye çıkacaktır. Şehir Hastanemizin taşınma süreci ile ilgili planlamalar çerçevesinde İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimleri, Hastane İdari Mali Hizmetler Müdürleri ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin katılımı ile Aydın Şehir Hastanesi’ne taşınma süreci ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Güncel durumun ele alındığı toplantıda, Aydın Şehir Hastanesi inşaatının güncel durumu, mevcut merkez kamu hastanelerimizin taşınma sürecindeki rolleri ele alındı. Aydın Şehir Hastanesinin donanımı için taşınması planlanan tıbbi cihaz, cerrahi ekipmanlar ile yeni talep edilecek tıbbi malzeme ile ilgili konuların ayrıntılı görüşüldüğü toplantı sonrasında İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Aydın Şehir Hastanesi inşaatının tamamlanması ve hizmete açılması sonrası Aydın ilimizin en büyük sağlık yatırımının gerçekleştirilmiş olacağını ve halkımızın çok daha kaliteli ve konforlu bir ortam da sağlık hizmeti alacağını ifade etmişlerdir” ifadeleri yer aldı.