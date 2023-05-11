Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Genel seçimlere sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da seçim hazırlıkları sürdürülürken, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimlerine esas olmak üzere, seçimin huzur ve güven ortamında yapılması hedefiyle seçim süresi içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için seçim takviminin başlangıcından itibaren 24 saat esasına göre çalışacak şekilde Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Bu çerçevede vatandaşlarımızın gerektiğinde kolaylıkla güvenlik güçlerimize ulaşmasını sağlamak hedefiyle, gelen ihbarları değerlendirmek üzere Acil Çağrı Merkezi ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü numaraları ve İlçe Emniyet Müdürlük ve Amirliklerimiz irtibat numaralarından ulaşabileceklerdir” ifadeleri yer aldı.