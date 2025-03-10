Türkiye’de para hareketinin en yoğun olduğu ve yeterli tecrübesi olmayanların pek çok zaman zarara uğratıldığı sektörlerin başında gelen altın sektöründe sarraflar tecrübelerini teknoloji ile bütünleştirmeye başladı. İlk önce madencilik sektöründe kullanılan ve daha sonra geliştirilen cihaz ile altınların ayar ve tüm özellikleri 30 saniyede ölçülüp raporlanarak güvenli alışveriş sağlanıyor.

Altın ayar ölçme makinesinin sarraflık mesleğinde dolandırıcılık ve bozuk ayarlı altın satma girişimi gibi riskleri adeta minimize ettiğini belirten Aydın’ın en köklü sarraflarından Danzikler Sarraf’ın ortaklarından Adnan Danzik, "Bu iş bizim baba mesleğimiz. Ve çocukluğumuzdan beri altının içinde olmamıza rağmen zaman zaman durumundan şüphelendiğimiz altını kuyumcuda kontrol ettiririz. Normal şartlarda el ile ve çıkardığı ses ile anlaşılan altın ayarı uzamanı tarafından ateşe verilerek daha net anlaşılırdı. Eski sistem devam ediyor ama artık şüpheli bulduğumuz durumlarda bu cihazlarla altının tüm detaylarına ilişkin rapor alınabiliyor. Seyyar olan bu cihaz sayesinde mesleğe yeni başlayan gençlerin de hata yapma riski minimize olacak" diye konuştu.

İlk olarak madencilik sektöründe kullanılmak amacıyla üretilen ve daha sonraki süreçte 2011 yıllarında daha da geliştirilerek altın ayarının belirlenmesi amacıyla kullanılan makinelerin sektörü rahatlattığı belirtildi.