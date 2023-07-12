Aydın’ın en büyük yatırımlarından olan Sarıçay Barajı’nda çalışmalar hızla devam ederken, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Aydın’ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke’nin Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı’nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın’ın bereketli topraklarına önemli can suyu olması beklenen Sarıçay Barajı’nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlayacak.

Konu ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, “Kuşadası, Söke yöresi içme suyu ile ilgili Sarıçay Barajı inşaatımız devam etmekte. Şu ana kadar yüzde 28 fiziksel gerçekleşme sağladık. Silindirle sıkıştırılmış beton dolgu üzerine yapılmakta olan barajımız temelden toplam 124,5 metre yüksekliğinde. İki ilçemize ise toplam yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyunu temin edilecek. 2 yıl içerisinde de çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.