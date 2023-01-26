Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Salon Atletizm U-14 ve U-16 Türkiye Şampiyonası il seçme yarışmaları Kardeşköy Atletizm Sahası’nda yapıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Salon Atletizm U-14 ve U-16 Türkiye Şampiyonası il seçme yarışmaları Kardeşköy Atletizm Sahası’nda yapıldı.

Her yıl heyecanlı ve zorlu mücadeleler ile geçen salon atletizm yarışmalarına U-14 kategorisinde rekor katılım sağlandı. Hem kızlar hem erkekler kategorilerinde toplam 232 sporcu il derecesine girebilmek için mücadele ederken, U-16 kategorisinde de 114 sporcu ter döktü. Büyük çaba ve yarışların sonunda baraj derecelerini geçen sporcular için düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Salon Atletizm İl Müsabakalarında farklı dallarda birinci olan sporcular U-16 kategorisi için 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde, U-14 kategorisi için ise 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan Türkiye Salon Şampiyonası’nda Aydın ilini temsil edecekler.