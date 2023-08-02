Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin (SAKOM) aktif hale getirilmesi için değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizde ve İlimizde meydana gelebilecek Afet ve Acil durumlarda Sağlık Hizmetleri alanında yürütülen tüm çalışmaları koordine etmek ve yürütmek amacıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin (İl SAKOM) aktif hale getirilmesi üzerine, ilimiz hastane idarecileri ile yapılan toplantıda SAKOM işleyişi ve süreçleri hakkında Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda SAKOM birimince bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı” denildi.