Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından otobanda şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 444 litre sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri otoban üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama gerçekleştirdi. Kamyonda yapılan aramada, sahte bandrollü 240 adet tekila ve 204 adet şarap olmak üzere toplamda 444 litre sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli A.F. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.