Aydın İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde 7 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında ’Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın’da topluma fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla ’hareketsiz hayat, sağlıksız hayat’ temasıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları, Efeler İlçe Sağlık Müdürü, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Katılımcılar, etkinlik boyunca yürüyüş yaparak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri toplumun genel sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla benzeri etkinliklerin devam edeceğini belirtti.