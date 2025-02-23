Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent’te çalışmalarını sürdüren ve şu an itibariyle 18 ayrı patente sahip olan Karya Farma HBX, bilimsel çalışmalarını ve sağlıklı yaşam konularını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla HBX TV "Sağlıklı Yaşam Kanalı" ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin en verimli tarım alanlarına sahip, Aydın ve Ege Bölgesi’nin coğrafi avantajlarını, tarihi ve kültürel mirasını merkeze alarak şekillenecek olan HBX TV’nin, doğa, sağlık, ekolojik tarım, hayvancılık ve sürdürülebilir çevre yönetimi gibi konularda rehber niteliğinde içerikler sunacağı belirtildi.

"Aydın ve Ege’nin bilim, sağlık ve doğa ile buluşması sağlanacak"

Ege Bölgesi’nin, bereketli toprakları, antik tarihi ve eşsiz doğasıyla Türkiye’nin en değerli bölgelerinden biri olduğunu ve bölgenin zenginliklerini tüm dünyaya duyurmayı hedeflediklerini kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, aynı zamanda unutulmaya yüz tutan eski usul tedavi yöntemlerini de yeni nesile aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Başlık, "Aydın, yalnızca bilim ve akademik çalışmalarla değil, aynı zamanda zeytin, incir, nar, kestane, arıcılık gibi stratejik öneme sahip tarımsal ürünleriyle de ön plana çıkmaktadır. Dünya’nın en kaliteli incir üretim merkezi olan Aydın, organik tarım ve ekolojik ürünlerin başkenti konumundadır. HBX TV, bu kadim toprakların sunduğu doğal şifa kaynaklarını, bilimsel araştırmalarla birleştirerek halkla buluşturacak" dedi.

Bunun yanında bölgede bulunan Efes, Tralles, Alinda, Milet, Afrodisias, Priene gibi antik kentler ve Didim, Kuşadası, Söke gibi turistik merkezleri de tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Başlık, "Bu antik kentler Aydın’ın yalnızca tarım değil, sağlık turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Kadim tıp ve modern bilimin kesiştiği noktada, HBX TV bu tarihi mirası günümüz bilimsel verileriyle harmanlayarak izleyicilerine sunacak. Karya Farma HBX Ar-Ge olarak internet tabanlı bilimsel sağlık kanalını hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin seçkin akademisyenleri ve bilim insanlarıyla birlikte hazırlanan içeriklerle izleyicilere en doğru ve güvenilir bilgileri sunmayı amaçlıyoruz" dedi.