Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, bayram tatilinde il genelindeki toplamda bin 661 sağlık çalışanıyla görevlerinin başında olduklarını açıkladı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Şenkul, Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramadan gerekli tedbirleri alarak hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Bayram tatili boyunca il genelindeki kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görevlendirilen güçlü kadrolarıyla sağlık hizmeti sunmaya hazır olduklarını belirten Dr. Şenkul, “Kamu Hastanelerimizde sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün toplam 45 uzman hekim , 50 pratisyen Hekim, 650 sağlık personeli, 270 sürekli işçi kadrosunda toplam bin 15 kişilik güçlü kadromuzla vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktayız. İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak 646 personel, 49 istasyonumuz, 63 kara, 4 motorize, 1 yoğun bakım, 2 yenidoğan ambulansımızla vatandaşlarımıza en kısa sürede acil sağlık hizmeti sunmaya hazırız. Sağlık ve huzurla dolu güzel bir bayram geçirmeniz temennisiyle, Hayırlı bayramlar dileriz” ifadelerini kullandı.