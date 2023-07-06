Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Efeler’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçe genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmura yakalananlar ise çevredeki iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. Sağanak yağışa vatandaşlara hazırlıksız yakalanırken bazı cadde ve sokaklar yoğun su baskını yaşandı. Belediye ekipleri ise muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için iş yerleri ve saçak altlarına sığındı.

Aydın’da etkili olan sağanak yağışlı havanın gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.