Aydın’da dün başlayan yağışların bugün kıyı kesimler başta olmak üzere etkili olması bekleniyor.

Aydın’da dün başlayan yağışların bugün kıyı kesimler başta olmak üzere etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Aydın çevrelerinde devam eden ve yer yer kuvvetli olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Aydın İl merkezi ile Kuşadası, Didim, Söke, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve Karacasu ilçelerinde, yarın (11.01.2023 Çarşamba) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olarak devam etmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli, rüzgar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.