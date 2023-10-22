Aydın’da Efeler Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ’sabah namazı buluşmaları’ bu hafta Eski Yeni Camii’nde gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı sabah namazı buluşmasında namazın ardından Filistin Halkı için dualar edildi.

Aydın Efeler İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Sabah namazı buluşmaları’ programı çerçevesinde Müslümanlar gerçek adı Hasan Çelebi olan ancak halk arasında Eskiyeni Camii olarak bilinen camide toplandı. İmsak vakti ile birlikte camide toplanan çok sayıda kişiye namaz öncesi Kur’an tilaveti sunuldu. Ardından Aydın’ın en kıdemli imam hatiplerinden Hafız Durmuş Ali Kavaklı’nın kıldırdığı sabah namazından sonra, tesbihat yapılıp Filistin’deki Müslümanlar için dualar edildi. Namazdan sonra cemaatin hep birlikte sabah çorbalarını içmesi ile program sona erdi.