Aydın’ın Efeler ilçesinde Roman kadınları topluma kazandırmak ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağlamak amacıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde el sanatları atölyesi açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü SOGEP projesi çerçevesinde Aydın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle roman kadınların el becerilerini geliştirerek üretecekleri ürünlerle de ekonomik özgürlüklerini kazanabilecekleri el sanatları atölyesi açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ardından töreninin açılış konuşmasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Murat Bildik yaptı.

Sosyal yardımlarda amacın yardım görenin mümkün olan en kısa sürede yeniden çalışabilme, gelir sağlama ve böylece kendi geçimini temin etme olanağına kavuşturulması olduğunu belirten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Murat Bildik, "Bu proje ile roman kadınlarımıza meslek edindirerek iş hayatına atılmaları ve aktif yaşam içerisinde yer almaları hedeflenmektedir. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde hayata geçirilen kadınlara yönelik el sanatları atölyemizin ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Roman vatandaşların üzerinde hassasiyet ile durduklarını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Birçok kurum ve kuruluşumuzun iş birliği içerisinde bugün bu projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Roman vatandaşlarımız üzerinde hassasiyet ile durduğumuz ve onların daha iyi bir noktaya gelmesi bakımından yoğun gayretler gösterdiğimiz vatandaşlarımızdır. Erken yaşta evlilik, okullaşma oranları gibi belli sorunlarımızın var olduğunu bildiğimiz bu vatandaşlarımızın toplum içerisinde daha iyi bir noktaya gelebilmeleri, ekonomik anlamda kendi gelirlerini oluşturabilecekleri bir boyuta ulaşmaları bizler için oldukça önemli. Bu bakımdan roman vatandaşlarımızın, roman kadınlarımızın el becerileri geliştirebilecekleri ve sonrasında bu el becerileri ile birlikte üretecekleri ürünlerle ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir boyuta taşımak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu.

Kadınların atölyede edinecekleri bilgi ve beceriler ile ortaya çıkarttıkları ürünlerin satılmasıyla da ekonomik anlamda önemli bir kazanıma sahip olacağını sözlerine ekleyen Aksoy, "Buradaki eğitimlerde edinecekleri bilgi ve becerilerle bu sürecin sonunda ürettikleri ürünlerin satılmasıyla ekonomik anlamda da önemli bir kazanıma kavuşmuş olacaklar. Burada bir çok kurum ve kuruluşumuzla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Valiliğimiz himayelerinde birçok kurum ve kuruluşumuzun bu çalışmalara destekleri, ilgileri ve katkıları var. Sivil toplum örgütlerimizle de iş birliği içerisindeyiz. Burada üretilen ürünlerin pazarlanması konusunda onlara destek verecek olan sivil toplum örgütlerimiz var. Hep birlikte bu çalışmayı ortaya koyuyoruz. Biz bu bu projede bir kadınımızı bile ekonomik anlamda kendi ayaklarının üzerinde durabilir bir noktaya taşısak bu bile bizim için önemli ve kıymetlidir. Hedefimiz kadınlarımızı bu alanda eğitmek ve onların kendi ayakları üzerinde durabilecekleri, ailesini geçindirebilecekleri bir ekonomik zenginliğe kavuşturabilmektir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar ve roman dans grubu gösterisinin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle atölye açılırken, Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler atölyeyi gezip kadınların el emeği ürünlerini inceleyerek sohbet etti.