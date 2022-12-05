Aydın’da havaları soğumasıyla birlikte C vitamini deposu olan limona olan ilgi artarken, toptan 5-6 TL arası satılan limonun kilosu pazar tezgahlarında 10-15 TL arasında satışı sunuluyor.

Aydın’da havaları soğumasıyla birlikte C vitamini deposu olan limona olan ilgi artarken, toptan 5-6 TL arası satılan limonun kilosu pazar tezgahlarında 10-15 TL arasında satışı sunuluyor.

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın’da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar, C vitamini yönünden zengin olan meyvelere yöneldi. Pazara giderek soğuk algınlığı ve gribe karşı doğal çözüm yolları arayan vatandaşlar, turunçgilleri tercih ederken, tezgahların gözde ürünü limon oldu.

Muğla’nın Ortaca ilçesinden Aydın’daki Acarlar Toptancı Hali’ne gelen limonlar, Aydın başta olmak üzere her yere gönderilirken, tezgahlarda yerini alan limon ise toptan 5-6 TL, pazar tezgahlarında ise 10-15 TL arasında satışı sunuluyor.

Havaların soğuması ile birlikte limon satışlarının da arttığını ifade eden toptancılardan Sait Tepedüzü; “Kış aylarında havaların soğumasıyla limonlar daha çok satılıyor. Şuan limonun fiyatı da gayet uygun. Soğuk algınlığına çok iyi gelen limonun faydası çoktur. Satışlarımız da çok şükür iyi. Toptan kilosu 5-6 TL arası gidiyor. Limonlarımız Ortaca’dan geliyor ve Aydın başta olmak üzere her yerine gidiyor” dedi.