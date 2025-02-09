Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kıraathanede iki grup arasında çıkan kavga sokağa taştı. Pazar yerinde tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Mahallesi 2014 sokakta saat 10.30 sularında meydana geldi. Kıraathanede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavga, pazarı da birbirine kattı. İki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Pazar yerindeki öfkeli grubu ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girdi. Uzun uğralar sonucu kavga eden grup sakinleştirildi. Daha sonra kavgaya karışan şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen polislerin konuya ilişkin incelemeleri sürüyor.