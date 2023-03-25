Baharı müjdeleyen cemrenin toprağa düşmesinin ardından Aydın’daki pazarlar da renklenmeye başladı. Baharın müjdecisi olan renk renk canlı çiçekler tezgahlarda yerini alırken, çiçeklere vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kurulan Cumartesi pazarı rengarenk ve çeşit çeşit çiçeklerle renklendi. Vatandaşlar evlerinin balkonlarını ve bahçelerini güzelleştirmek için canlı çiçek arayışına başladı. Rengarenk çiçekler Cumartesi Pazarı’nda görücüye çıkarken, çiçek satıcıları pazarın ilgi odağı oldu. Birçok çeşit çiçek tezgahları süslerken, çiçeklerin kokusu ise tüm pazarı sardı. Baharla birlikte gelen çiçek dikme ve toprak yenileme döneminde satışların her zamankinden daha fazla olduğunu belirten çiçek satıcıları satışlarının her geçen gün arttığını belirtti.

Aydın’ın Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi’nden süs bitkisi ve çiçek üreticisi Kamil Aşkın, "Baharın gelmesiyle insanlar, kendilerini balkona ve bahçelere atıyor. Bundan dolayı genel olarak renkli dış mekan çiçekleri tercih ediliyor. Sardunya, papatya, şebboy, kadife, melisa, aslanağzı, kalanchoe ve potinya çiçekler genel olarak en çok tercih ediliyor" dedi.