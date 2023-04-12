Aydın’ın Efeler ilçesinde trafiğin yoğun olduğu bölgede bulunan yavru köpek ve anneleri Doğa ve hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenli bölgeye götürüldü.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri can dostlarını unutmayıp, korumaya devam ediyor. Ata Mahallesi’nde trafiğin yoğun olduğu yerlerde kazaları önlemek, köpek ve yavruların can güvenliğini korumak amacıyla anne köpek ve yavruları bulunduğu yerden alınarak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine götürülerek gerekli bakımları yapıldı. Yavru köpek ve annelerinin bakımlarının ardından güvenli bir besleme bölgesine bırakılmak üzere teslim edildi.