Toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Organ Bağışı Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Aydın’da da organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Organ Bağışı Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Aydın’da da organ bağışının önemine dikkat çekildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın İI Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Aydın Tren Garı’nda gerçekleştirilen Organ Bağışı Haftası etkinliğinde “Her Bağış Yeni Bir Hayat” yarışmasında dereceye giren öğrencilere de teşekkür belgeleri verildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte resim yarışmasında dereceye giren eserler de sergilendi.

Vali Aksoy, Koçarlı Yeniköy Ortaokulu’ndan yarışmaya katılan Ali Boğataran’ın “Fedakarlıkların En Güzeli” başlıklı kompozisyonun da kronik yetmezliği olan annesine bağışçı olan ve kompozisyon yazmasın da öğrencisine ilham kaynağı olan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Hayriye Nazlı Aydın Yücel’e teşekkür plaketi takdim verdi.

Etkinlikte ayrıca organ bağışının önemi konusunda küçük yaşlardan itibaren farkındalık oluşturmak üzere “Her Bağış Yeni Bir Hayat” sloganıyla, il genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, afiş tasarım ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi. Aydın Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ise büyük beğeni aldı.

Etkinlik ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimizde etkinlikler Organ Bağışı Haftası ile sınırlı kalmayıp yıl boyunca sürdürülmektedir. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşarken de yaşamdan sonra da başkalarına yardım etmek bizim elimizde ve bu konuda duyarlı davranmak hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Unutmayalım ki destek olmakta yaşamak kadar güzel bir duygudur” ifadeleri yer aldı.