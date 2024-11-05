Aydın İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası girişinde kurulan stant ile organ bağışına dikkat çekti.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı konusunda halkı bilinçlendirmek, organ bağışına teşvik etmek ve organ nakli hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü giriş bölümünde stant oluşturuldu. Stantta; resim, afiş tasarım ve kompozisyon yarışması sergisi gerçekleştirilerek organ bağına dikkat çekildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, oluşturulan bilgilendirme standını ziyaret ederek; yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren eserleri inceledi. Stantta ayrıca, organ bağışında bulunmak isteyen gönüllülere organ bağış formu doldurularak bağışçı kartı verildi.