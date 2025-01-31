Aydın’da, önemli tarım ürünlerinden olan zeytinin tarihi masaya yatırılırken, “ölmez ağaç” olarak bilinen zeytin ağaçlarının korunmasına da dikkat çekildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta, Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytin ve “ölmez ağaç” olarak bilinen zeytin ağaçları konuşuldu. Söyleşilerinin bu haftaki konuğu olan fitopatoloji alanında eğitim ve araştırma çalışmaları yapan Prof. Dr. Figen Yıldız, ’Ölmez Ağaç Zeytin’le ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Zeytin ve zeytinyağının insan beslenmesi ve sağlığında oldukça önemli bir yere sahip tarım ürünlerinden biri olduğuna dikkat çekilen sunumda, ülke genelinde zeytin yetiştiriciliğine olan ilginin gittikçe arttığı söylendi. Ayrıca Prof. Dr. Yıldız, sunumunda zeytinin dünyadaki yerini, Türkiye’deki üretim alanlarını, dış ticaret hacmini ve ailelere olan katkısını anlatırken, hastalığa aşırı ve orta duyarlı zeytin çeşitleri hakkında bilgi verdi. Zeytin ağaçlarının, uzun yıllar yaşadığını, önemli bir ürün olarak yer bulmasının sahip olduğu zengin biyoçeşitlilikten kaynaklandığını, güvence altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bakımından son derece önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Yılıdz, doğal flora ve faunanın korunmasının geleceğe bırakılacak en önemli miras olacağına dikkat çekti. Yapılan sunumun ardından Prof. Dr. Figen Yıldız’a, EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi.