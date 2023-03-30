Kütüphane Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Aydın’da Kütüphane Haftası dolayısıyla bir araya gelen öğrenciler “Aydın içi okuma vakti” sloganıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un da katıldığı etkinlikte, ufkun açılmasındaki en önemli unsurun kitap olduğu vurgusu yapıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sınıflarına konuk olan Müdür Okumuş, kütüphanelerin ve kitapların önemine dikkat çekerek tüm öğrencilere kitap hediye etti.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Kütüphane Haftası Etkinlikleri çerçevesinde ilimiz genelinde düzenlenen ‘Okuma Etkinliği’ üçüncü ders saatinde gerçekleştirildi. ‘Aydın İçin Okuma Vakti’ diyerek çıktığımız yolda, ilimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları etkinliğimize katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş ise Söke Sazlıköy Hilmi Fırat İlkokulu öğrencilerinin derslerine konuk oldu. 3. ders saati başlamadan evvel sınıfları gezerek öğrencilerle görüşen Okumuş, Kütüphane Haftası içerisinde olduğumuzun ve kütüphanelerin, kitapların ufkumuzu açmadaki öneminin vurgusunu yaparak tüm öğrencilere kitap hediye etti. 3. ders saatinin başlamasıyla öğrencilerimizin dersine konuk olarak tüm sınıflarla birlikte okuma etkinliği gerçekleştirildi. Okuma saatinin ardından okulda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okumuş, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak Sazlıköy Hilmi Fırat İlkokulu ailesine çalışmalarında başarılar diledi” ifadeleri yer aldı.