Aydın’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Okullararası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Aydın’da 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan Okullararası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Efeler Atatürk Spor Salonu’nda 28-30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakaya 25 erkek, 13 kız takımı ve 25 hakem katılım sağladı. Gerçekleştirilen masa tenisi yarışmalarına katılan sporcuların arkadaşları ve velileri tribünde setleri heyecanla takip etti.

Müsabakalar sonucunda kızlar kategorisinde 1. Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, 2. Şehit polis Nedip Cengiz Eker M.T.A.L, 3. Mustafa Emel Uşaklı Anadolu Lisesi, 4. Karpuzlu Anadolu Lisesi oldu. Erkekler kategorisinde de 1. Nazilli Fen Lisesi, 2. Söke Sınav Anadolu Lisesi, 3. Aydın Fen Lisesi, 4.Aydın Özel Başak Koleji Anadolu Lisesi oldu.

Mücadeleler sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Kızlarda birinci olan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi takımı ve erkeklerde birinci olan Nazilli Fen Lisesi, 13-15 Ocak 2022 tarihleri arasında Burdur’da düzenlenecek olan Masa Tenisi Grup Müsabakalarında ,Aydın’ı temsil edecekler.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, derece elde eden takımları tebrik ederek, gerçekleştirilecek grup müsabakalarında başarılar diledi.