Aydın’da mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurum yöneticileri için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Yönetici Geliştirme Programı’ başladı.

Aydın’da mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurum yöneticileri için Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Yönetici Geliştirme Programı’ başladı.

Öğrencilere; milli kültürün temeli olan ahilik anlayışını benimsetmek, mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek, mesleki ve teknik eğitim sisteminin sürekli gelişimini sağlamak ve kalitesini yükseltmek hedefleri doğrultusunda Aydın’da mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurum müdürlerini katılımıyla 4 gün sürecek olan ’Yönetici Geliştirme Programı’ başladı. Program süresince müdürlere patent, ISO9001, protokol kuralları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitim hedefleri konularında alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim verilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Programın yöneticilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.