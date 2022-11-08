Aydın’ın Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde jandarma ekiplerince toplam 35 okul servisi denetlenirken, öğrenciler de trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Aydın’ın Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde jandarma ekiplerince toplam 35 okul servisi denetlenirken, öğrenciler de trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla yürütülen eğitimler il genelinde devam ediyor. Bu çerçevede Karpuzlu Yeni Mahalle ve Koçarlı Bıyıklı Mahallesi’ne gelen jandarma ekipleri toplam 35 okul servisini denetledi. Denetimlerde servis şoförleri, rehberler ve öğrenciler de trafik kuralları konusunda bilgilendirildi. Sürücülere ve rehber personellere servislerde uyması gereken kurallar, özellikle emniyet kemeri kullanımı ile araç içi, çevresi, okul önü ve çevresinde sigara kullanılmaması ile genel trafik konularında eğitim verildi.