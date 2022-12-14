Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son bir yılda başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği ile Aydın’da yürütülen çalışmalarda yüzde 59 olan okul öncesi okullaşma oranını, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yüzde 99,24’e çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son bir yılda başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği ile Aydın’da yürütülen çalışmalarda yüzde 59 olan okul öncesi okullaşma oranını, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yüzde 99,24’e çıktı.

Aydın’da 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda nüfusu az ve dağınık olan yerleşim yerlerinde “5 Öğrenciyle Anasınıfı Açma” çalışmalarında yeni açılan anasınıflarının yanı sıra ihtiyaç tespit edilen ilçelerde müstakil anaokulları açılarak minik öğrencilerin okul öncesi eğitim sistemine dahil olmaları sağlandı. Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapalı köy okullarının “Köy Yaşam Merkezi” olarak yeniden açılması projesinde bu okulların bünyesinde köylerde anasınıfları açılmış olup daha az öğrencisi olan merkezler için de “Taşıma Merkezi Anasınıfı” modelinin planlamaları tamamlandı. Yeni açılan anaokullarının yanı sıra hayata geçirilen “Bilsem Anaokulları” ile her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alarak ilkokula başlaması hedefini gerçekleştirmek adına ciddi bir adım atıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hizmete sunulan ve sayıca il genelinde hızlı bir artışa ulaşılan okul öncesi eğitim kurumları sayesinde sadece öğrenciler fiziki bir okula sahip olmuyor; eğitimde her zaman amaçlanan fırsat eşitliği de öğrencilere sunuldu. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığın “Matematik Seferberliği” ile okul öncesi öğrencileri için yürüttüğü “Mini Mini Matematik” projesi gibi diğer kapsayıcı projeleriyle nitelikli eğitim bağlamında da donanım ve materyallerle zenginleştirdiği sınıflarda aynı zamanda en üst sıralarda yerini alıyor.