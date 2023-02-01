Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul öncesi öğrencileri için haftanın 5 günü uygulanacak olan ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubat’ta başlayacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul öncesi öğrencileri için haftanın 5 günü uygulanacak olan ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubat’ta başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime erişimi artırmak, sosyal politikalarla öğrencileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulaması Aydın’da da devam ediyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek olan uygulama çerçevesinde il genelinde okul öncesi öğrencilerine haftanın 5 günü ücretsiz yemek verilecek. Uygulama 6 Şubat itibariyle hayata geçirilecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bakanlık tarafından 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek olan ‘Ücretsiz Yemek’ uygulamasına yönelik olarak, tüm Aydın genelinde çalışmaları hızlandırdıklarını ve bu konudaki hazırlıkları büyük bir titizlikle yürüterek tamamladıklarını ifade etti.

Aydın’ın Efeler ilçesi Kübra Efe Anaokulu’nda bu çerçevede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Müdür Okumuş, okul idarecilerine de çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığımız, eğitime erişimi artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam eden hali hazırda eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını, önce 1,8 milyona çıkardı ve şimdi de bu sayıyı eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren 5 milyona çıkarmak için Aralık 2021’de toplanan 20. Milli Eğitim Şurası’nda okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması yönündeki tavsiye kararına ilişkin çalışmalarını tamamlamıştır. Bakanlığımız tarafından 81 ilimize gönderilen ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının yer aldığı Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu çerçevesinde hazırlıklarını yapan okullarımız, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye genelinde 1 milyon 450 bin öğrenci ile birlikte tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi uygulaması başlayacak. Bünyesinde anasınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrencilerimiz de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacaktır. Diğer okullarda ise hazırlıklar tamamlanarak en erken zamanda beslenme verilmesine başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.