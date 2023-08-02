Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu Cahit Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u ziyaret ederken, hazırlanan özel yazılımla öğretmenlerin hızlı okuma hızının 2,3 kat artırıldığı, dikkat ve odaklanmada da yüzde yüzün üzerinde bir artış meydana geldiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu Cahit Şimşek tarafından hazırlanan, Türkiye’de ilk yapay zekâ destekli, etkileşimli, çevrimiçi, anlayarak hızlı okuma sistemi olan 360 Hızlı Okuma yazılımı Aydınınızda ilk meyvelerini verdi. Yazılımından alınan sonuçlara göre sisteme giriş yapıp belirtilen adımları sırasıyla takip eden 729 öğretmenin okuma hızında 2,3 kat, dikkat ve odaklanmada yüzde 116, anlama oranında yüzde 124, tepki süresinde yüzde 123 artış olduğu sonucuna ulaşılmış oldu. Bu sonuçların, başta öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimine katkısı olduğu gibi görevleri icabı yetiştirecekleri öğrenciler üzerinde de olumlu etkiler oluşturacağı düşünüldüğünde çok daha sevindirici. İlimizde görev yapan beş bin öğretmene ücretsiz olarak bu imkânı sağladığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yapay zeka destekli hızlı okuma yazılımının kurucusu Cahit Şimşek ise bu çalışmayı sosyal sorumlulukları çerçevesinde başka bir il için düşündüklerini, İl Milli eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un istek ve gayretleri sonucunda Aydın’da görev yapan öğretmenlere hediye etme kararı aldıklarını, sonuçlara bakarak bu kararı aldıkları içinde çok mutlu olduklarını ifade etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ziyaretin sonunda, Şimşek’e öğretmenleri adına teşekkür ederek günü anısına plaket takdim etti.