Çocuklara balığı sevdirmek ve faydaları hakkında bilinçlendirmek amacıyla Aydın’da Efeler Ortaokulu’nda eğitim gören bin 100 öğrenciye balık ekmek dağıtıldı.

Çocuklara balığı sevdirmek ve faydaları hakkında bilinçlendirmek amacıyla Aydın’da Efeler Ortaokulu’nda eğitim gören bin 100 öğrenciye balık ekmek dağıtıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde ’Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ programı çerçevesinde ortaokul öğrencilerine balık ekmek dağıtıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere su ürünlerinin tüketilmesinin önemi ve faydaları hakkında bilgiler verildi. Bilgilendirmenin ardından okul bahçesine çıkan öğrencilere balık ekmek ve helva ikram edildi.

Okul bahçesinde hazırlanan stantta öğrencilere balık ekmek ikram eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "1 Eylül’de balık sezonu açıldı. Kış boyunca halkımızı balık yemeğe teşvik ediyoruz. Aydın ili balık üretiminde Türkiye’de 3’üncü sırada yer alıyor. Denize kıyısı olan bir iliz ve balığımız bol. Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatı üzerine okullarda düzenlediğimiz bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız hem yeni nesle balık yeme alışkanlığını edindirmek. Buralardaki balıklarımızı da işletmelerden temin ediyoruz. Su Ürünleri Üreticileri Birliğimiz de var. Toplamdan şu an itibari ile 25 bin ton üretim kapasitesine ulaştığımız tesislerimiz var. Burada çupra ve levrek üretiliyor. Bu etkinliklerin düzenlenmesine katkı veren okulumuza ve balığı bize sağlayan üretici birliğimize teşekkür ediyorum" dedi.

Dağıtılan balık-ekmeği kısa süre içerisinde tüketen öğrenciler de, "Okulumuzda balık-ekmek dağıtıldı. Arkadaşlarımla birlikte çok sevdik, severek de tüketiyoruz. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.