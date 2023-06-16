Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde öğrencilerin işlemlerini tamamlayabilmesi için Aydın’da nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciyi sınav telaşı sararken sınava girecek öğrencilerin kimlik işlemlerini yapabilmeleri için yeni bir karar alındı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da alınan karar ile birlikte İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek. Sınava girecek adaylardan istenen kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığından sınava kabul edilmeyecek durumda olan gençler için sınav günlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri belirli saatlerde hizmet verecek.

Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda “YKS’ye katılacak adaylar için, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri ve 18 Haziran 2023 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında Efeler, İncirliova, Nazilli ve Söke İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır” ifadeleri yer aldı.