Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da ilk ara tatilin sona ermesiyle il genelinde 192 bin 718 öğrenci ders başı yaptı.

Aydın’da 910 okul ve kurumda, ara tatile çıkan 192 bin 718 öğrenci, tatilin sona ermesi ile bugün ders başı yaptı. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönemi ise 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025’te sona erecek.

İl Müdürü Ekici, dersbaşı yapan öğrencilerle bir araya geldi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Umurlu Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu’nu ziyaret ederek idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonuyla okulda yürütülen çalışmalar değerlendirilerek ileriye yönelik yeni hedefler ele alındı.