Aydın’ın Didim ve Nazilli ilçelerinde normal doğumun, anne ve bebek sağlığı için önemine dikkat çekilerek, eğitimler verildi.

Aydın’daki sağlık kurumlarında "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Bu çerçevede Nazilli ve Didim ilçelerinde gebelere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı ve broşür dağıtıldı. Normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından avantajlarına dikkat çekilen eğitimlerde gebelere doğum süreciyle ilgili bilinçli karar verebilmeleri için detaylı bilgiler de verildi.

Normal doğumu teşvik ederek sezaryen oranlarının azalmasını sağlamak ve anne-bebek sağlığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla başlatılan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında normal doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası sağlık hizmetleri ile ilgili Didim ve Nazilli’de gebelere ve halka yönelik eğitimler yapıldı. Ayrıca etkinliklerde anne ve bebek sağlığı için en doğalın normal doğum olduğu vurgulandı.