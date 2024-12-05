Aydın’ın Efeler ve Söke ilçelerinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında 2 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın’da polis ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Efeler ilçesi Girne Mahallesi’nde yakalanan F.G. (19) isimli şüphelinin üzerinden; 2 parça halinde toplam 14 gr esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 1 adet öğütücü aparat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 935 nakit para ele geçirildi. Şüpheli F.G. ise gözaltına alındı.

Öte yandan Söke Narkotik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda da, 1 kilo skunk maddesi ele geçiren ekipler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.S. T.T. ve B.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan F.G., M.S. T.T. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. F.G., T.T. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.S. isimli kadın şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.