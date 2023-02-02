Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesi otoban kavşağında durdurulan bir araçtan yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesi otoban kavşağında durdurulan bir araçtan yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde Germencik ilçesindeki otoban kavşağında 35 AKS 413 plakalı aracı durduran ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramalarda yarım kilo ’skunk’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü Y.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.