Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, Germencik ilçesi genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda K.E, H.Y., R.D., Ç.Ç. ve M.S. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2 ayrı araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.Ç. ile M.S. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E., H.Y. ve R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.