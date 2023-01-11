Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen kursların ilki olan Aile Okulu kursu gerçekleştirildi.

Aydın Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen kursların ilki olan Aile Okulu kursu gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü çerçevesinde Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik olarak düzenlenecek olan eğitim programlarının ilki olan Aile Okulu kursu gerçekleştirildi. Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen kursa Efeler ilçesinde bulunan 83 mahalle muhtarı katıldı. Her ay bir kurs olacak şekilde düzenlenecek eğitimler, Trafik Öğreniyorum, Ailede İlk Yardım ve Çevre İklim Değişikliği kurslarıyla devam edecek.