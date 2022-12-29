Aydın’da 17 ilçede 310 muhtar ’Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor’ projesi çerçevesinde alacakları eğitimler ile afetlere karşı bilinçlendirilecek.

Aydın’da 17 ilçede 310 muhtar ’Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor’ projesi çerçevesinde alacakları eğitimler ile afetlere karşı bilinçlendirilecek.

Meydana gelecek afetlerde yapılması gereken doğru davranışları bilen, afetlerin zararlarını en aza indirmek ve verilen hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla görev yapan ekiplere destek olabilecek AFAD gönüllüleri ailesine ’Muhtarlar Destek Afad Gönüllüsü Oluyor Projesi’ ile muhtarlar da katılıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından başlatılan ’Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor’ projesi çerçevesinde Aydınlı muhtarlar AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde eğitim alacak.

E-devlet üzerinden AFAD Gönüllülük hizmetine başvurup çevrimiçi eğitimlerini tamamlayarak Temel AFAD Gönüllüsü olan mahalle ve köy muhtarlara AFAD Aydın İl Müdürlüğü bünyesinde Destek AFAD Gönüllüsü eğitimleri verilecek. 17 İlçede 310 muhtarın dahil olacağı programda muhtarlar; arama ve kurtarma, insani yardım ve psikososyal destek, yangın ve çadır kurma eğitimleri alacak. Eğitimlerin açılış toplantısında muhtarlar ile bir araya gelen AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman katılım gösteren muhtarlara teşekkür ederek, Ocak ayı boyunca sürecek eğitimlerle proje tamamlanacağını belirtti.