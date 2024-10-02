Aydın’da son 9 ayda motosikletlerin karıştığı 14 ölümlü kaza meydana gelirken, motosiklet kazalarında artış yaşandığına dikkat çeken Aydın Valiliği, meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 46’sının, yaralanmalı trafik kazalarının ise yüzde 64’ünün motosikletlerin karışmış olduğu kazalar olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da motosiklet ve motorlu bisikletlerin kullanımı her geçen gün artarken, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında da artış meydana geldi. 614 bin 725 tescilli aracın bulunduğu Aydın genelinde 218 bin 480 motosiklet bulunurken, motosikletlerin genel araç sayısına oranı ise yüzde 36 oldu. Aydın Valiliği koordinesinde trafik kazalarının önlenmesi adına gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimler hız kesmezken, son 9 ayda Aydın’da motosikletlerin karıştığı 14 ölümlü, 2 bin 353 yaralamalı kaza meydana geldi. Ölümlü kazaların yüzde 46’sı, yaralamalı kazaların ise yüzde 64’ü motosikletlerin karıştığı kazalar olurken, kazaların başlıca sebepleri, aşırı hız yapmak ve koruma başlığı kullanılmaması olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizin coğrafi özellikleri ve iklim şartları dikkate alındığında motosiklet ve motorlu bisikletlerin vatandaşlar tarafından ulaşım aracı olarak kullanılmasının yanı sıra ticari faaliyetlerde de yoğunlukla kullanılmaktadır. 614 bin 725 tescilli aracın bulunduğu ilimizde motosikletlerin (218 bin 480) genel araç sayısına oranı yüzde 36’dır. İklim şartları sebebiyle yılın her ayında kullanıma uygun olması ve ekonomik olması sebebiyle tercih edildiğinden trafikte yoğun olarak kullanılan motosikletlerin karışmış olduğu trafik kazaları da artış göstermektedir. Seyir halindeki araçların aralarından geçerek ilerlemek, yayalar için ayrılmış yolları kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, önündeki aracın sağından geçmeye çalışmak ve kavşakta geçiş kurallarına riayet etmemek bu kazaların en önemli sebepleridir. Muhtemel bir kaza sonrası motosiklet sürücüsünün tek güvencesi ise kullanmak zorunda olduğu koruma başlığı ve gözlüğüdür. 14 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 844 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan motosiklet kazalarındaki can kayıplarının başlıca sebepleri, aşırı hız yapmak ve koruma başlığı kullanılmamasıdır. Meydana gelen yaralanmalı motosiklet kazalarında ise sürücünün ve motosiklette yolcu konumundaki kişinin çarpışma sırasında doğrudan darbeye maruz kalması basit de olsa yaralanmasına sebep olmaktadır. Koruma başlığı (kask) bulunmayan sürücüler ise böyle durumlarda ölümcül darbeler dahi alabilmektedir. Ölümle sonuçlanan motosiklet kazaları oluş türlerine göre incelendiğinde, yoldan çıkma-devrilme-savrulma yüzde 50, yandan çarpma yüzde 34, arkadan çarpma yüzde 8 ve karşılıklı çarpışma yüzde 8 şeklinde meydana geldiği tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“60 bin motosiklet sürücüsü cezadan kaçamadı”

Motosiklet kazalarını önlemeye yönelik, motosiklet kazalarının yoğun olduğu güzergahlarda sabit ve seyir halinde yapılan denetimlerin arttırıldığına dikkat çekilen açıklamanın devamında “Bu kapsamda 2024 yılında 84 bin 415 motosiklet sürücüsü denetlenmiş ve kural ihlali yaptığı tespit edilen 60 bin 759 sürücüye gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Motosiklet sürücülerini hız ve kask kullanımı başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler kapsamında 37 faaliyette bin 792 motosiklet sürücüsüne ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır. Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) ve İnsansız Hava Araçlarının (Drone) trafik denetimlerinde kullanılmayı başlanmasıyla kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, trafik ışıklarına uyulması konusundaki denetimler arttırılarak kazaların yoğunlaştığı kavşaklarda farkındalık oluşturmak için yapılan denetimlere ilişkin uyarıcı levhalar yerleştirilmiştir. Medya ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılamayan sürücü, yolcu veya yayalar ile göz teması kurulması, doğru bilginin ilk ve yetkili ağızdan paylaşılarak hedef kitlede davranış değişikliği sağlamak amacıyla, halkın toplandığı mekan ve yerlerde, camiler, spor müsabaka alanları, lokanta, kahvehane gibi mekanlarda ‘Umuma Açık Alanlarda Trafik Eğitimleri’ gerçekleştirilmektedir. İlimizdeki motosiklet kullanıcılarının hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ve kask kullanımı başta olmak üzere diğer tüm trafik kurullarına uymalarını hatırlatır, denetimlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna saygıyla sunarız” ifadeleri yer aldı.