Aydın’da jandarma tarafından motosiklet sürücüleri güvenli sürüş ve trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet hırsızlıkları ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirme faaliyetine devam ediyor. Kardeşköy, Işıklı ve Tepeköy Mahallelerinde motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, sürüş esnasında kaskın ve korunma malzemelerinin önemi, reflektif yelek kullanılması, trafik işaretlerine uyulması ve meydana gelebilecek motosiklet hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler hususunda bilgilendirme ve tebliğ faaliyeti gerçekleştirildi.