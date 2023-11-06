Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Tolga Kurt (21), hayatını kaybetti.

Kaza, Efeler ilçesi Denizli Aydın Karayolu Pınardere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Kurt idaresindeki 09 DN 722 plakalı motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Seyir halindeyken devrilen motosiklet üzerindeki genç sürücü yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 21 yaşındaki Kurt’un cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi, öğle namazına müteakip Bayramyeri Camii’nden kaldırılarak toprağa verilecek.