Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kente kazandırılan Fuar Aydın bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin en büyük giyim fuarlarından olan Moda Fuarı, Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Parkı içerisinde restorasyonu tamamlanarak hizmete sunulan Fuar Aydın’da düzenleniyor.

Moda Fuarı, 26 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar, 11.00 ile 22.00 saatleri arasında moda tutkunlarını ağırlayacak. Aydın Tekstil Park ve Fuar Aydın alanlarının restorasyonlarından dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Fatma Uygur, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Uygur, “Yer olarak güzel, çok güzel de dizayn edilmiş. Eskiden tekstil fabrikasıydı burası, şimdi fuar alanı olarak çeşitli aktivitelerde kullanılıyor. Aydın için çok güzel. Zaten bu alan atıl vaziyetteydi yıllarca, nasıl değerlendirileceği ile alakalı anketler yapıldı. Bizler, insanların hafta sonu gelerek soluklanabileceği bir park yapılmasını istedik, çok güzel oldu. Ben memnunum. Aydın’a böyle bir hizmet verdiği için Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Fuar Aydın alanını çok beğendiğini söyleyen Zeynep Saygın ise Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti ve “Biz Fuar Aydın’ı çok sevdik. Ürünler müthiş güzel, fiyatlar çok uygun. Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Aydın’a bu alanı kazandırdığı için Özlem Çerçioğlu’na teşekkürler”

Fuarı eşiyle birlikte ziyaret eden Yavuz Tekgöz, “Aydın için bir ilk. Güzel bir kazanım. Çok güzel, çok şık, gerçekten güzel bir fuar. Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyoruz Aydın’a böyle bir proje, böyle bir kazanım yaptığı için” ifadelerini kullandı.

Zübeyde Tekgöz ise, “Eşimle birlikte geldik fuarın açıldığını duyunca. Mutlu olduk böyle bir fuarın yapılmasından, güzel bir şey böyle bir etkinliğin düzenlenmesi. Güzel bir etkinlik, Özlem Başkana teşekkür ederiz” diye konuştu.