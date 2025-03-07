Aydın’da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, "Spora ilk adım" projesi ile hem spor alışkanlığı kazanıyor, hem de sporun farklı dallarıyla tanışıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Spora ilk adım" projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitimenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz ‘Spora İlk Adım’ projesiyle sporun farklı dallarıyla tanışıyor, sağlıklı ve aktif bir yaşam için temel atıyor" ifadeleri yer aldı.