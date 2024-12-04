Aydın’da eğitim gören ilkokul öğrencileri, “İlkokullarda spor dalı eğitimi” projesi ile hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de spor dallarındaki yeteneklerini keşfediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “İlkokullarda spor dalı eğitimi” projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde ilkokul öğrencileri hem eğleniyor hem de yeteneklerini keşfediyor. Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi de hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi projesiyle çocuklarımız, çeşitli spor dallarında yeteneklerini keşfediyor” ifadeleri yer aldı.