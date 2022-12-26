2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet çerçevesinde yer alan ’Minikler 7-8 Yaş Satranç İl Birinciliği Turnuvası’ Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet çerçevesinde yer alan ’Minikler 7-8 Yaş Satranç İl Birinciliği Turnuvası’ Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Minikler kategorisi turnuvaları sadece minikler için değil izlemeye gelen tüm satranç severler içinde heyecanlı geçti. Stratejik hamleler ile beyin fırtınasının eksik olmadığı turnuvalarda rakiplerini eleyerek Aydın il birincileri de belli olmuş oldu. Aydın’da Minikler 7-8 Yaş Satranç İl Birinciliği Tunuvası’nda erkeklerde 74 sporcu ve kızlarda 25 sporcu toplam 99 sporcunun katıldı. Turnuvada; erkekler kategorisinde 7 yaş Mustafa Kemal Akın birinci olurken ikinci Muhammed Asrın Kılıç ve üçüncü Ömer Tetik oldu. Kızlarda 7 yaş birinci Defne Ürkmez, ikinci Zeynep Ece Günal ve üçüncü Ahsen Elif Karaduman oldu. 8 yaş kategorisinde de; erkeklerde birinci olan sporcu Mustafa Erkin Bayraktar olurken, Çağan Cergibozan ikinci ve Uraz Pazarlı üçüncü oldu. 8 yaş kızlarda birinci Gaye Çekin, ikinci Dilek Baş ve üçüncü Defne Göçen oldu.

Turnuva sonunda minik şampiyonlar ve dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.