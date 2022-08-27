Aydın genelinde velilerin büyük bir heyecanla beklediği, ilkokul 1. sınıf ve anaokuluna başlayacak öğrencilerin şube belirleme kuraları Çarşamba günü çekilecek.

Aydın genelinde velilerin büyük bir heyecanla beklediği, ilkokul 1. sınıf ve anaokuluna başlayacak öğrencilerin şube belirleme kuraları Çarşamba günü çekilecek.

Aydın’da yeni eğitim öğretim sezonu ile ilgili hazırlıklar aralıksız devam ederken, velilerin heyecanla beklediği şube belirleme kuraları da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 31 Ağustos Çarşamba günü çekilecek. Kura ile şube belirleme işlemleri Aydın genelinde 17 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan şubelerin kura ile belirlenmesi işlemi ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her öğrencinin eğitim öğretim hakkından eşit ölçüde yararlanabilmesi amaçlanıyor. Çekilen kuraların ardından öğrenciler belirlenen şubelerde, 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayacak.

Okullarda yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım 2022’de yapılacak. Öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023 arasında yarıyıl tatili yapacaklar. 17-20 Nisan 2023’de ise ikinci ara tatil yapılacak. Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatiline girecek.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda “Şube Belirleme Kuraları çekiliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında anasınıfına ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimiz için şube belirleme kuraları 31.08.2022 Çarşamba günü çekiliyor” ifadelerine yer verildi.